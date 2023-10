Ligue des Champions - Le Real achève Naples, l'Inter vainqueur par la plus petite des marges contre le Benfica

En première mi-temps, le Real a retourné la situation après avoir concédé l'ouverture du score des Napolitains, signée Leo Ostigard sur corner (19e). Vinicius Junior a égalisé, décalé par Jude Bellingham dans la surface (27e). Le milieu anglais a ensuite marqué son deuxième but dans la compétition, après avoir éliminé trois adversaires (34e). Il a fallu un pénalty à Piotr Zielinksi et Naples pour revenir dans le match (53e), mais le Real a finalement profité d'un but contre-son-camp du gardien Alex Meret, sur une frappe puissante de Federico Valverde qui avait d'abord touché la transversale (78e).

Dans le groupe C, le Real (6 points) prend donc la tête des opérations devant son adversaire du jour (3). Derrière, Braga et l'Union Berlin comptent chacun un point après leur match nul plus tôt dans la soirée.

Le duel entre les deux favoris du groupe D, l'Inter et Benfica, a tourné à l'avantage des Milanais. Dominateurs, ils ont été récompensés, malgré la bonne prestation du gardien lisboète Anatoliy Trubin, par une réalisation du Français Marcus Thuram (62e). L'Inter rejoint la Real Sociedad en tête du groupe avec 4 points, devant Salzbourg (3 points) et Benfica (0).

Dans le groupe A, le Bayern Munich a renversé le FC Copenhague. Les Danois ont marqué les premiers via Lukas Lerager (55e), mais Jamal Musiala (67e) puis Mathys Tel (83e) ont permis au Bavarois de compter six points en deux matches et de prendre la tête du classement, deux points devant le Galatasaray de Dries Mertens, vainqueur de Manchester United.