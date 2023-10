Namur investit 2,3 millions d'euros en sécurité, cohésion sociale et attractivité

L'augmentation de l'insécurité dans la capitale wallonne est une réalité, a souligné le bourgmestre Maxime Prévot (Les Engagés). À ce titre, le nombre de brigades policières circulant à pied dans le centre-ville et à Jambes va passer de trois à quatre. Quatre policiers supplémentaires vont être mobilisés (pour un budget de 280.000 euros). En parallèle, la Ville de Namur annonce la création d'une nouvelle équipe de trois policiers dédiée au suivi, à la gestion et à l'encadrement des SDF et toxicomanes (210.000 euros).

Afin d'offrir une meilleure aide alimentaire aux plus fragiles, la capitale wallonne a également libéré un peu plus de 100.000 euros à destination des différentes associations actives sur son territoire. En outre, la Croix-Rouge de Jambes, qui a récemment dû mettre fin à son accueil de jour en raison d'une insécurité grandissante, se voit également attribuer 100.000 euros afin d'investir dans du gardiennage et un meilleur encadrement. Enfin, 500.000 euros sont octroyés à l'amérlioration de l'encadrement dans les quartiers sociaux, au travers de travailleurs sociaux et éducateurs sportifs additionnels.

En ce qui concerne le soutien aux commerces, 130.000 euros doivent notamment permettre d'assurer la gratuité du parking de l'Hôtel de Ville pendant trois mois sur une base annuelle. Le renforcement de la propreté dans le centre-ville est également au cœur du plan d'action, avec un budget de 170.000 euros.

Par ailleurs, chaque commerce concerné par les travaux d'extension du piétonnier namurois va également pouvoir bénéficier d'une prime de 5.000 euros, pour un montant total d'environ 500.000 euros. En sus, ces commerces seront exonérés des taxes et redevances communales durant un an (150.000 euros).