Sept des 20 métiers que souhaiteraient faire les jeunes sont en pénurie

Dans le top 20 des métiers qui intéressent les jeunes en fin de secondaire, sept sont actuellement en pénurie. Néanmoins, si les envies de ces jeunes de 5, 6 et 7e secondaires se réalisent, sept secteurs déjà en manque de main-d'oeuvre souffriront encore plus d'ici quelques années, ressort-il mardi d'une étude menée par le Forem et la Fédération Wallonie-Bruxelles.