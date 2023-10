Shanghai Trophy - La patineuse artistique Nina Pinzarrone 4e en Chine après le programme court

Nina Pinzarrone a fini 4e du programme court du Shanghai Trophy de patinage artistique, mardi en Chine. Le jury l'a notée 59,21, tandis que la victoire est revenue à la vice-championne du monde sud-coréenne Lee Haein avec 69,57 points. L'Américaine Bradie Tennell (67,38) a fini 2e, devant l'Estonienne Niina Petrokina (61,01). Les Chinoises An Xiangyi (50,99) et Hongyi Chen (49.35) complètent le tableau des six concurrentes invitées qui présenteront leur programme libre mercredi.