Tournoi de qualification olympique de volley - Deuxième succès et 1re place provisoire pour les Red Dragons, qui dominent les Pays-Bas

Sam Deroo a été le meilleur marqueur de la partie avec 21 points. Seppe Rotty (9), Wout D'heer (8), Ferre Reggers (7) et Pieter Coolman (4) ont également marqué des points côté belge.

Les joueurs d'Emanuele Zanini avaient été battus de justesse 3-2 par la Pologne, N.1 mondiale et championne d'Europe, en ouverture, engrangeant ainsi un point, avant de battre 3-1 la Chine (FIVB 34). Avec 7 points, la Belgique prend provisoirement la tête du groupe devant l'Argentine (6 points), qui s'est débarrassée 3-0 de la Bulgarie dans la première rencontre de la journée. La Pologne et le Canada suivent avec 5 points avant de s'affronter plus tard dans la journée. Les Pays-Bas sont cinquièmes avec 4 points devant la Bulgarie (3). La Chine et le Mexique sont toujours bloqués à 0 avant leur duel de mardi.

Les Red Dragons affronteront encore l'Argentine (FIVB 6) mercredi, le Mexique (FIVB 22) vendredi, le Canada (FIVB 12) samedi et la Bulgarie (FIVB 25) dimanche.

Deux autres tournois qualificatifs se jouent au même moment, à Rio de Janeiro (Brésil) et à Tokyo (Japon). Les deux premiers des trois groupes seront qualifiés pour les JO et rejoindront la France, qualifiée automatiquement en tant que pays hôte. Les cinq derniers tickets seront distribués sur base du classement mondial au 17 juin 2024 avec l'obligation d'avoir une représentation de chaque continent au rendez-vous parisien.

La Belgique n'a participé qu'une seule fois au tournoi masculin de volley des Jeux, en 1968, terminant 8e.