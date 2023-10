Un ménage belge sur six termine chaque mois dans le rouge

Un ménage sur six en Belgique dépense chaque mois plus d'argent qu'il n'en gagne, selon l'European Consumer Payment Report réalisé par la société Intrum et dont les résultats figurent mardi dans le journal Het Laatste Nieuws. En moyenne, les familles belges sont dans le rouge à hauteur de 239 euros. Et pourtant, les Belges sont loin d'être les moins bien lotis parmi les pays analysés par l'étude.