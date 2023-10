Accident de bus à Venise - Pas de Belge parmi les victimes de l'accident de bus, tombé d'un pont, à Venise

Le car effectuait une navette entre le centre historique de Venise et un camping situé sur la terre ferme pour le compte de la société publique des transports de Venise (ACTV) lorsque, vers 19h30, il a quitté la route et est tombé d'un pont enjambant une voie ferrée entre Mestre et Marghera. Le véhicule s'est ensuite embrasé, tuant au moins 21 personnes et blessant une vingtaine d'autres occupants.

Parmi les victimes se trouvent des touristes ukrainiens, un Allemand, un Croate et un Français, mais pas de Belge donc, a confirmé Wouter Poels, porte-parole du SPF Affaires étrangères.