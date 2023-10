Bart Swings prolonge avec le Team IKO jusqu'aux JO 2026

"Depuis mon passage dans l'équipe IKO, j'ai commencé à être plus performant chaque année et ce n'est pas une coïncidence. La méthode de travail progressive me permet de tirer le meilleur de moi-même, ce qui me donne beaucoup de confiance en vue de 2026", déclare Bart Swings dans un communiqué. "Je ne voulais pas me préparer autrement pour les prochains Jeux d'hiver".

Cette collaboration entre Swings et IKO avait été menacée au début de l'année lorsque la fédération néerlandaise de patinage a voulu bannir les patineurs étrangers des équipes néerlandaises. Ce boycott n'a finalement pas eu lieu.

Les JO 2026, qui se dérouleront à Milan et Cortina, sont le prochain grand objetcif de Swings. "Pour les Jeux, je me lève tous les jours maintenant. Là-bas, je veux étendre mon titre et concourir pour des médailles sur différentes distances".