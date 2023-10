Comores: élection présidentielle le 14 janvier

"L'élection du président de l'Union des Comores et celles des gouverneurs des îles autonomes (...) ont lieu le 14 janvier 2024", selon un décret officiel paru mercredi. Un second tour est prévu le 25 février.

Depuis déjà plusieurs semaines, la plus grande coalition d'opposition, qui connaît toutefois de profondes dissensions, dénonce un scrutin "joué d'avance" et a menacé de boycotter le scrutin.

L'opposition exige notamment la libération de tous les prisonniers politiques et le retour des exilés politiques.

Depuis son arrivée au pouvoir en 1999, à la faveur d'un des nombreux coups d'État qui ont agité le pays depuis son indépendance de la France en 1975, Azali Assoumani a fait emprisonner nombre de ses opposants. Ils sont aussi nombreux en exil et une grande partie de l'opposition comorienne s'organise aujourd'hui depuis l'étranger.

La justice comorienne a rejeté début septembre un recours réclamant que le droit de vote de la diaspora soit garanti. La participation des Comoriens de l'étranger est prévue dans le code électoral, mais dans la pratique, les moyens ne sont pas mis en œuvre pour qu'ils puissent s'inscrire sur les listes électorales.

Élu en 2002, puis réélu en 2016 et 2019 après s'être un temps éloigné de la politique, le colonel et ancien chef d'état-major de l'armée Azali Assoumani, 64 ans, a ces dernières années méthodiquement éliminé les obstacles pour s'accrocher au pouvoir: il a dissous la Cour constitutionnelle et modifié la Constitution en 2018 pour étendre à deux mandats la durée de la présidence.