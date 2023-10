Conference League - Hein Vanhaezebrouck: "Tout le monde veut jouer l'Europe dans le club"

Lors du dernier entrainement, Vanhaezebrouck ne pouvait pas compter sur Hugo Cuypers, qui avait dû sortir sur blessure lors du match le week-end dernier face au RWDM, ni sur Pieter Gerkens. Sven Kums s'est, lui, bien entrainé avec les 'Buffalos', leaders du groupe B.

"Laurent Depoitre et Nurio Fortuna ne pourront pas être alignés et pour Cuypers, le match arrive trop tôt", a déclaré Vanhaezebrouck. "Les autres comme Pieter Gerkens et Jordan Torunarigha restent dans le doute."

"Je ne vais pas beaucoup faire tourner. Un ou deux joueurs entreront dans le onze, mais pas plus. J'ai déjà un petit noyau. Je ne m'en plains pas. Mon but est de passer les poules en Europe, même si cela risque de nous poser des problèmes en championnat. Tout le monde veut jouer l'Europe dans le club: les joueurs, la direction et notre staff. Que le noyau ne soit pas assez développé pour, est une autre question. C'est un choix qui a été fait."

Avec le club ukrainien de Zorya Louhansk et le club islandais de Breidablik dans le groupe, le Maccabi Tel Aviv est, sur papier, l'adversaire le plus tenace pour la Gantoise. "Nous le saurons qu'après les matchs, mais je pense que c'est le cas", a déclaré Vanhaezebrouck. "Le Maccabi a déjà été champion d'Israël à plusieurs reprises et il s'agit d'un championnat solide. Il y a aussi beaucoup d'expérience dans cette équipe. Nous n'avons que joué contre Louhansk (1-1), il est donc difficile de juger toutes les équipes."