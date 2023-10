Conference League - Robbie Keane : "La Gantoise est favorite, mais nous n'allons pas reculer"

"Nous avons analysé Gand de manière approfondie, nous avons regardé de nombreux matches. J'ai remarqué leurs forces, mais aussi leurs faiblesses, comme c'est le cas pour tous les clubs. Ce sera un grand test pour nous. Gand est une très bonne équipe. C'est le favori. Surtout si l'on tient compte du championnat dans lequel ils évoluent et de leur budget", a confié le recordman de sélections et de buts pour la République d'Irlande, désormais entraîneur en Israël.

"Cela ne veut pas dire que nous allons nous laisser submerger et reculer. Au contraire. Ils ne doivent pas dominer, nous commencerons le match avec l'idée de le gagner. Mes joueurs doivent toujours croire en eux, même si l'adversaire est plus fort et plus grand. En tant qu'entraîneur, je dois tirer le meilleur de mes joueurs. Même si cela prend du temps, nous y allons. Mes joueurs veulent aussi se mesurer à de grandes équipes", a-t-il ajouté.

Le milieu de terrain Joris van Overeem a déclaré qu'il était venu au Maccabi Tel Aviv parce qu'il pouvait jouer pour le titre en Israël. De son côté, Robbie Keane a également justifié sa décision de rejoindre le club cet été : "En fait, pour la même raison. Le Maccabi Tel Aviv est un club qui ne cesse de grandir. Je veux construire quelque chose de beau ici avec l'équipe. Suis-je une figure connue à Tel Aviv ? Un peu en tout cas, mais cela me vient de l'époque où j'étais joueur. Je dois déjà prendre un selfie de temps en temps".