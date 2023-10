Conflit au Nagorny Karabakh - L'Arménie condamne "fermement" les arrestations d'ex-dirigeants du Haut-Karabakh

Les séparatistes du Haut-Karabakh se sont opposés pendant plus de trois décennies à l'Azerbaïdjan, notamment lors de deux guerres entre 1988 et 1994 et à l'automne 2020.

Après l'offensive éclair des forces azerbaïdjanaises en septembre 2023, la quasi-totalité de la population arménienne a fui la république autoproclamée du Haut-Karabakh et celle-ci a annoncé sa dissolution au 1er janvier 2024.

Depuis la fin de l'Empire russe, cette région montagneuse peuplée essentiellement d'Arméniens, qui la considèrent comme ancestrale, fait partie de l'Azerbaïdjan. Elle a proclamé unilatéralement son indépendance en 1991 après la chute de l'Union soviétique, avec le soutien de l'Arménie.

La communauté internationale n'a jamais reconnu la république autoproclamée.

La question continue d'empoisonner les relations entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, deux voisins qui se vouent une haine tenace.

Mercredi, les autorités arméniennes ont ainsi regretté que "les forces de l'ordre de l'Azerbaïdjan continuent de mener des arrestations arbitraires", malgré les promesses de "respect des droits des arméniens" au Haut-Karabakh.

Parmi les anciens hauts responsables qui ont été arrêtés, selon Erevan, se trouvent également Arkadi Ghoukasian, Bako Sahakian, Araïk Haroutiounian, David Ishkhanian.

Il s'agit d'anciens présidents, ministres ou hommes d'Etats de la république autoproclamée.