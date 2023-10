Delhaize - D. Clarinval et P.-Y. Dermagne réitèrent leur inquiétude sur les conditions de franchise

Les ministres des Indépendants David Clarinval (MR) et de l'Economie et du Travail, Pierre-Yves Dermagne (PS) ont réitéré mardi leurs inquiétudes au sujet des déséquilibres apparaissant entre franchiseurs et franchisés, dans le contexte du dossier Delhaize, voire de celui d'Intermarché dans le cadre de la reprise de magasins Mestdagh.