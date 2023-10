Elections 2024 - Les municipalistes wallons alertent les autorités régionales, fédérales et européennes

A moins de neuf mois des élections régionales, fédérales et européennes, L'Union des Villes et Communes de Wallonie (UVCW) a rendu publics une série de revendications pour soutenir les villes, les communes et les pouvoirs para-locaux. Selon elle, ils sont les pourvoyeurs de nombreux services indispensables à la population et les fers de lances d'actions de proximité, mais leur existence est en danger.