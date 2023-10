Gilkinet demande de terminer le travail sur l'interdiction totale du protoxyde d'azote

Cette demande intervient alors que la Conférence des bourgmestres de la Région de Bruxelles-Capitale a adressé un courrier au fédéral. Elle y demande une interdiction totale de vente du produit en dehors du secteur alimentaire.

Actuellement, une règle fédérale interdit la vente de protoxyde d'azote aux mineurs et des règles communales interdisent l'usage et la détention détournés de ce produit, mais les infractions doivent être constatées avec un flagrant délit. Les bourgmestres bruxellois demandent donc d'aller plus loin.

En décembre dernier, un accord unanime était intervenu au sein de la conférence interministérielle Mobilité pour proposer l'interdiction totale de vente au grand public du protoxyde d'azote.

Depuis lors, au fédéral, des propositions de textes de loi ont été analysées en intercabinet santé et justice. Selon le cabinet Gilkinet, il reste encore un dernier nœud à trancher: la lourdeur des peines en cas d'infraction.