Conflit au Nagorny Karabakh - Zelensky et le président azerbaïdjanais, Aliev, ont discuté "d'intégrité territoriale"

"Nous avons réaffirmé notre attachement aux principes de souveraineté et d'intégrité territoriale des États", a indiqué M. Zelensky sur Telegram, ajoutant avoir aussi "remercié" M. Aliev pour l'aide humanitaire fournie à Kiev, "en particulier dans le secteur de l'énergie à l'approche de l'hiver".

Il s'agit du premier appel téléphonique entre le président ukrainien et son homologue azerbaïdjanais depuis que ce dernier a remporté une victoire éclair contre les séparatistes arméniens dans l'enclave du Haut-Karabakh.

Après l'annexion de sa péninsule de Crimée par Moscou en 2014 suivie d'un conflit armé dans l'Est avec les forces russes et prorusses, l'Ukraine fait face depuis 2022 à une vaste invasion russe et craint une nouvelle campagne de bombardements sur ses infrastructures énergétiques visant à provoquer des coupures cet hiver.

Rivale de l'Azerbaïdjan, l'Arménie est traditionnellement une alliée de la Russie, mais les relations entre Moscou et Erevan se sont tendues ces derniers mois, avant même la défaite des séparatistes du Haut-Karabakh.