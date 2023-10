L'ASBL de mentorat "Duo for a job" plaide pour un cadre législatif et financier

À l'occasion de ses dix ans, l'ASBL Duo for a job, qui organise du mentorat en mettant en contact des demandeurs d'emploi d'origine étrangère et des travailleurs plus âgés, voire à la retraite, a publié mercredi un mémorandum avec des recommandations pour "la création d'un cadre législatif et financier afin de déployer le mentorat en Belgique", adressé aux différents partis politiques belges en vue des prochaines élections régionales et fédérales, indique mercredi l'ASBL dans un communiqué.