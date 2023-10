L'Estonie et la Lettonie vont acheter des véhicules militaires pour 693 millions d'euros

Le Centre estonien pour les investissements dans la défense (ECDI) a annoncé avoir signé un accord-cadre avec les représentants locaux des constructeurs Volvo, Scania et Mercedes Benz. Le contrat a une durée de sept années, ont précisé les autorités.

Divers modèles et diverses tailles de véhicules sont commandés et seront distribués par lots, détaille le communiqué. Parmi eux, il y aura des véhicules logistiques conçus pour le transport sur route et des véhicules tactiques qui peuvent être utilisés aussi bien sur route que dans les champs. Dans une première phase, environ 400 véhicules seront livrés dont le premier est attendu l'année prochaine, selon le même communiqué.

L'Estonie et la Lettonie ont récemment étendu leur coopération dans le secteur de l'armement à la suite de l'invasion russe de l'Ukraine. Les deux pays baltes membres de l'Union européenne (UE) et de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord (Otan) sont frontaliers de la Russie.