Ligue des Champions - L'Antwerp manque un pénalty en fin de rencontre et s'incline 2-3 face au Shaktar

Ce sont les Anversois qui ont ouvert le score suite à une récupération de Vermeeren, qui a glissé la balle à Muja, qui a fini l'action du pied gauche (3e). C'est ensuite Michel-Ange Balikwisha qui a porté la marque à 2-0 pour les hommes de Van Bommel (33e). L'attaquant de 22 ans a converti une passe lumineuse du Vermeeren, signant son deuxième assist de la soirée, et a profité de la sortie hasardeuse du gardien adverse.

En seconde période, les champions de Belgique, invisibles, ont laissé les Ukrainiens revenir dans le match. Sikan a d'abord réduit l'écart de la tête, ayant suivi un ballon mal dégagé par Butez (48e). Balikwisha, étincelant en première période, est ensuite devenu un héros malheureux, en déviant un coup-franc de Rakitskyi dans son propre but (71e). Le cauchemar a continué pour Alderweireld et les siens lorsque le même Butez a offert le troisième but aux Ukrainiens après une erreur de jugement et a permis à Sikan de donner l'avantage au Shaktar (76e).

En toute fin de rencontre, Toby Alderweireld a manqué l'occasion d'arracher le point du partage en plaçant son pénalty, obtenu après une faute de main ukrainienne, à côté du but (90+7e).

Avec cette défaite l'Antwerp reste lanterne rouge du groupe H avec 0 point tandis que le Shaktar rejoint Porto et le FC Barcelone avec 3 points en attendant le deuxième match de ce groupe entre ces deux équipes, qui aura lieu mercredi soir à 21h.