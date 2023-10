L'OM à Seraing représentera une "étape supplémentaire pour le développement des artistes"

Ancienne salle de banquet des ouvriers de l'usine Cockerill, la "salle des fêtes d'Ougrée-Marihaye", de laquelle l'OM tient son nom, avait été conçue en 1948 par l'architecte belge George Dedoyard, au cœur du bassin sidérurgique liégeois. Progressivement abandonnée, elle avait été rachetée et remise à neuf par la Ville de Seraing en 2010, après plusieurs décennies sans occupation, avec pour objectif d'en faire un nouveau centre culturel.

Lors de l'appel d'offres lancé par la ville de Seraing, l'ASBL Festiv@Liège, organisatrice des Ardentes notamment, a immédiatement répondu présente. "Après avoir ouvert le Reflektor (une autre salle de concert à Liège, NDLR) en 2015, d'une capacité de 600 personnes, nous étions attentifs aux opportunités de ce genre à Liège", se souvient Jean-Yves Reumont, responsable de la programmation musicale de l'ASBL.

La salle Trasenter, la principale du bâtiment, peut accueillir jusqu'à 1.700 personnes debout. "Il manquait un lieu de ce type pour proposer certains concerts, qu'il n'était pas possible de programmer au Reflektor ou aux Ardentes", note M. Reumont.

"L'OM représentera ainsi une étape supplémentaire pour accompagner le développement des artistes, entre des plus petites salles telles que le Reflektor, et des salles de 8.000 places comme Forest National", ajoute le responsable de la programmation. "Ce sera également l'occasion pour le public liégeois et wallon de pouvoir assister à des concerts sans devoir toujours se déplacer à Bruxelles ou à l'étranger."

Allant du rock à la pop en passant par le métal, l'électro, ou encore le jazz, la programmation de l'OM se veut éclectique. Un mélange d'artistes montants de la Fédération Wallonie-Bruxelles et de groupes étrangers sera par ailleurs proposé.