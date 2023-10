Mercato cycliste - Michael Morkov quitte Soudal Quick-Step pour Astana

Michael Morkov compte cinq victoires sur route, dont trois titres de champion du Danemark (2013, 2018 et 2019), auxquels s'ajouent une étape de la Vuelta en 2013 et une étape du Tour du Danemark en 2015. Sur piste, il compte notamment trois titres de champion du monde de l'américaine, discipline dont il est le champion olympique en titre, avec Lasse Norman Hansen.

"Je suis très enthousiaste à l'idée de rejoindre Astana Qazaqstan en 2024, et je suis bien sûr très heureux de retrouver mon ancien coéquipier Mark Cavendish afin de décrocher de nouvelles victoires pour lui. En outre, l'année qui vient est une année olympique et j'ai la grande ambition de me battre à nouveau pour l'or dans l'américaine. L'équipe est disposée à m'aider à réaliser ce rêve et je lui en suis très reconnaissant".