Passé colonial - Etterbeek va contextualiser les statues, rues et monuments coloniaux dans l'espace public

Les autorités communales prévoient de suivre les recommandations d'une commission composée de citoyens et de mandataires politiques, qui a travaillé pendant 18 mois sur l'enjeu des signes coloniaux à Etterbeek. Après des débats souvent clivants, la commission a conclu qu'un travail de contextualisation était préférable à la simple suppression de ces signes ou noms de rue (comme le boulevard Général Jacques, la rue Commandant Ponthier, ou encore la rue Baron Dhanis).

La première recommandation "consiste à organiser annuellement un événement culturel, social et sociologique, qui permette d'éduquer aux enjeux coloniaux et décoloniaux. Cet événement sera organisé avec les académies des arts, le monde associatif et les écoles. Il alliera culture, pédagogie et action participative", explique le bourgmestre.

Les autres recommandations entendent opérer un travail de contextualisation de fond. Le collège désignera un groupe d'experts "le plus neutre possible" chargé de s'occuper de ce travail. "Ce groupe pourra ainsi déterminer quels signes sont concernés, avec quel niveau d'urgence et fournir des textes explicatifs", précise-t-il.

Sur cette base, les autorités espèrent pouvoir amener

le dossier devant le conseil communal d'ici juin 2024, afin que ce travail de contextualisation puisse se concrétiser encore avant les élections communales d'octobre 2024.

Ces dernières années, de nombreuses statues ont été vandalisées en Région bruxelloise. La dernière fois, le 15 septembre, à Etterbeek, un homme a jeté de la peinture rouge sur le "Monument aux pionniers belges au Congo", pour symboliser le "sang que la Belgique a sur les mains".