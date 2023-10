Pénurie de médicaments: la Commission européenne retient deux pistes belges

La commissaire européenne à la Santé, Stella Kyriakides, l'avait confirmé la veille au Parlement européen: elle envisage la création pour cet hiver d'un mécanisme européen de solidarité, qui doit permettre de partager des médicaments en cas de pénurie urgente, afin d'éviter la rupture totale de stocks de médicaments vitaux.

Elle retient aussi la création d'une liste de "médicaments critiques", c'est-à-dire de médicaments très importants pour les soins de santé et pour lesquels il existe peu de traitements de substitution, dont des antibiotiques.

"En d'autres termes, pour ces médicaments, nous saurons exactement où ils sont produits, quels ingrédients sont nécessaires à leur fabrication et d'où proviennent ces ingrédients. De cette façon, nous pourrons intervenir beaucoup plus rapidement en cas de problème et beaucoup mieux évaluer les risques", explique M. Vandenbroucke. ?

Mme Kyriakides a également évoqué la nécessité de développer des liens plus stratégiques avec des partenaires internationaux pour diversifier les approvisionnements de l'UE et garantir la solidarité, mais aussi le renforcement de la lutte contre les contrefaçons et l'identification des vulnérabilités des chaînes de production.

L'an dernier, les exportations belges de médicaments et de vaccins ont pour la première fois dépassé les 100 milliards d'euros, soit 17% du total des exportations belges, selon les chiffres du secteur.