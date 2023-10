Plus de 10.000 jeunes chercheurs d'emploi à Bruxelles en septembre

La hausse se fait notamment remarquer chez les jeunes de moins de 25 ans, chez qui le nombre de chercheurs d'emploi a augmenté de 15,8% en un mois et de 9,1% en un an. Le taux de chômage, actuellement à 15,0% a pour sa part baissé de 0,3% par rapport à l'année passée (15,3%).

Le nombre de jeunes chercheurs d'emploi n'était plus aussi élevé depuis le mois d'octobre en 2017, alors au nombre de 10.541. Si on se concentre uniquement sur le mois de septembre, il s'agit d'ailleurs du nombre le plus élevé depuis septembre 2016, lorsque la région comptait 11.513 chercheurs d'emploi. Ce chiffre se situait autour de 10.000 pour la dernière fois aux mois de septembre et octobre 2020, respectivement à 10.450 et 10.286.

Par ailleurs, 46% des chercheurs d'emploi sont des chercheurs d'emploi de longue durée, soit qu'ils le sont depuis deux ans ou plus, note Actiris.

Le nombre de chômeurs indemnisés quant à lui, est en baisse de 4% sur base annuelle et le nombre de jeunes en en stage d'insertion professionnelle a pour sa part augmenté de 531 unités en un an, soit de 8,1%.

Actiris a reçu au total 83.326 offres d'emploi en septembre, soit une baisse de 5.8% par rapport au mois précédent et de 15,8 % par rapport à septembre 2022.