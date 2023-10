Serie A - Un sponsor-maillot saoudien pour l'AS Rome

"Nous sommes heureux d'accueillir Riyadh Season en tant que nouveau partenaire principal de l'AS Rome," a indiqué la directrice générale du club Lina Souloukou, dans un communiqué.

Ni la durée du contrat ni son montant ne sont précisés dans le communiqué, si ce n'est que ce partenariat porte "sur les années à venir".

Selon la presse italienne, il pourrait rapporter à la Roma, actuellement 13e du Championnat d'Italie, huit millions d'euros par an.

L'AS Rome était sans sponsor-maillot depuis avril dernier après avoir mis fin à son partenariat avec la société de crypto-monnaie DigitalBits qui n'honorait plus ses engagements financiers.

Depuis, le maillot de la Roma était frappé des lettres SPQR, pour la devise "Senatus populusque Romanus", symbole de l'Empire romain et par extension de la capitale italienne.

Dans le cadre de ce nouveau partenariat, la Roma va disputer un match amical à Ryad, mais ni la date ni l'adversaire n'ont été précisés.

L'Arabie saoudite a fait du football l'un des vecteurs de son image à l'international et de son développement économique. Elle possède le club anglais de Newcastle et a recruté à coups de millions de dollars pour son propre championnat des joueurs de renom, comme Cristiano Ronaldo, Neymar et Karim Benzema.

L'arrivée de ce sponsor saoudien, dans les tuyaux depuis plusieurs jours, suscite des critiques en Italie, car Rome et Ryad sont en concurrence pour organiser l'exposition universelle Expo 2030.