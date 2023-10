Sudinfo et Vice Belgique épinglés par le CDJ

Le CDJ, organe d'autorégulation de la presse, a considéré que des Unes de Nord Eclair et La Province montrant une star du X, en "pointant ses liens familiaux avec un édile communal", étaient trompeuses. Elles omettaient de préciser que la femme n'était plus actrice mais désormais productrice et réalisatrice de X et "militait à ce titre pour plus d'éthique dans son métier". "Le Conseil a également noté qu'en illustrant ces titres de Une erronés avec une photo de la plaignante associée à sa carrière d'actrice, le média accentuait le décalage entre l'information donnée en Une et celle mise en avant dans l'article, réduisant le portrait nuancé et actuel qui en était donné au seul stéréotype sexuel assigné par l'illustration passée", fustige-t-il encore.