TC Charleroi - Quarante mois de prison ferme prononcés pour quatre vols

Entre avril et juin 2023, le prévenu a commis trois vols simples dans des magasins. Soixante-cinq euros de bas collants ont été dérobés, ainsi que des produits cosmétiques d'une valeur totale de 228 euros, une bouteille d'alcool et des brosses à dents électriques. "Ce n'était pas pour se refaire une hygiène dentaire ou pour porter les bas collants. Non, il comptait bien revendre les objets", avait affirmé le ministère public.