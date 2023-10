TC Charleroi - Sept ans de prison ferme pour viols et atteintes à l'intégrité sexuelle sur trois mineures

Le tribunal correctionnel de Charleroi a prononcé mercredi matin une peine de 7 ans de prison ferme contre un jeune homme de 26 ans. Ce dernier a été acquitté des coups et blessures sur le grand frère de deux de ses victimes et contestait avoir commis des viols et des atteintes à l'intégrité sexuelle sur trois mineures d'âges, ainsi que des coups et blessures sur le grand frère de deux des victimes et sur sa compagne de l'époque. Le ministère public avait requis à son encontre une peine de 8 ans de prison.