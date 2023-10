Invasion de l'Ukraine - La bière, le chocolat, les Diables, les F-16... et JCVD pour remercier la Belgique

"Le dernier pays à rejoindre la coalition F-16 qui nous donnera les ailes pour gagner notre liberté, ceci en plus d'un soutien généreux. Merci, la Belgique", conclut le clip.

La ministre de la Défense, Ludivine Dedonder, n'a pas manqué mercredi de mettre en avant le petit film pour justifier l'aide belge à l'Ukraine en guerre face aux critiques de certains députés qui jugent le soutien belge insuffisant.

En mai, la Belgique s'est engagée dans la coalition F-16 dirigée par les Pays-Bas et le Danemark afin de participer à la formation des pilotes et des mécaniciens, mais plusieurs partis souhaitent qu'elle aille plus loin et donne certains de ses avions de combat à l'Ukraine.