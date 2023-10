Bourse de Bruxelles - Le Bel 20 termine en hausse tandis que Euronav s'envole

A l'inverse, Cofinimmo (60,65) revenait aux écrans avec une décote de 5,97% suite à son augmentation de capital, Umicore (21,67) et Aperam (26,83) cédant 0,37 et 0,22% tandis que Solvay (101,70) était en baisse de 0,34% contrairement à arGEN-X (456,10) et UCB (77,66) qui s'appréciaient de 0,13 et 0,39%.

KBC (56,86) et Ageas (37,72) valaient 0,18 et 0,45% de plus que la veille, D'Ieteren (155,40) et Proximus (7,49) progressant de 0,52 et 0,38%, Melexis (83,45) et Sofina (186,80) de 1,03 et 0,81%, Barco (17,78) de 0,79%.

Unifiedpost (2,38) avait viré de 3% à la baisse, rejoignant Atenor (9,40) qui chutait de 3,7% en compagnie de Immobel (27,10), négative de 3% alors que Ascensio (40,95) et Warehouses Estates (35,00) bondissaient de 5 et 5,4%, Iep Invest (5,65) remontant de même de 4,6% tandis que EVS (27,50) et Shurgard (36,66) gagnaient 3,4 et 2,8%.

Mithra (1,212) et Celyad (0,754) chutaient enfin de 4,6 et 10,2% alors que MDxHealth (0,22) regagnait 2,3% en compagnie de Hyloris (12,30) et Biotalys (4,23), en hausse de plus de 3%.

Vers 16H30, l'euro s'inscrivait à 1,0525 USD, contre 1,0515 dans la matinée et 1,0485 la veille. Le lingot d'or se négociait autour de 55.525 euros, en recul de 245 euros.