Climat - Une centaine de personnes discutent à Bruxelles du défi d'une transition énergétique juste

L'événement s'est déroulé en présence du chef de cabinet de la ministre du Climat, de l'Environnement, du Développement durable et du Green Deal Zakia Khattabi (Ecolo), qui, en collaboration avec l'Institut fédéral pour le Développement durable, est également responsable de l'organisation des États généraux de la Transition juste en Belgique.

L'objectif de la rencontre était pour la Fondation Roi Baudouin de présenter aux parties prenantes le projet "une transition énergétique juste pour tous" ("Fair Energy Transition for All" ou FETA), initié par l'organisation en 2020. Lancé dans neuf pays européens, dont la Belgique, ce projet a donné lieu à 90 groupes de discussion avec près de 1.000 citoyens en difficulté financière ou sociale, et 150 experts issus d'horizons divers (associations, syndicats, pouvoirs publics, universités, etc.).

Sur base de ces discussions, onze recommandations spécifiques à la Belgique ont été formulées dans un rapport, publié en novembre 2022. S'attelant aux thématiques du logement, du transport, de la communication, ou encore des finances, le rapport explicite par exemple la façon dont la Belgique pourrait "améliorer l'accès des ménages vulnérables aux sources d'énergies renouvelables", "développer les transports publics en en garantissant l'accessibilité pour tous", ou encore "tenir compte des commentaires formulés par les personnes vulnérables".

La ministre Zakia Khattabi a invité la Fondation Roi Baudouin à présenter ces onze recommandations lors d'un séminaire sur l'énergie et la transition juste, en marge de la Conférence pour une transition juste en Belgique, qui se tiendra les 8 et 9 novembre 2023.