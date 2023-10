Commission européenne: le Parlement confirme son soutien à Hoekstra et Sefcovic

Le premier a reçu 279 voix pour, 173 contre et 33 abstentions. Le second, 322 pour, 158 contre et 37 abstentions.

Les deux hommes, appelés à reprendre les portefeuilles de l'ex-n°2 de la Commission Frans Timmermans, parti briguer le poste de Premier ministre aux Pays-Bas, avaient été auditionnés en début de semaine en commission parlementaire.

Ils n'avaient pu décrocher d'emblée la confiance de deux tiers des groupes politiques, et avaient dû pour ce faire répondre à une série de questions écrites, sur fond de rivalités entre les deux principaux groupes de l'assemblée dont ils sont issus, le PPE et le S&D.

Le Parlement européen ne pouvait pas bloquer ces nominations, mais son avis doit être pris en compte par la Commission, et les deux hommes auront besoin du Parlement pour faire aboutir plusieurs dossiers en cours, si bien qu'un vote négatif aurait pu saper leur candidature.