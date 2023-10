Conference League - Hein Vanhaezebrouck: "Nous voulions absolument gagner"

"Nous devions prendre les 3 points et c'est ce que nous avons fait", a déclaré l'entraîneur gantois Hein Vanhaezebrouck après la rencontre. "Nous voulions absolument gagner après le partage contre Zorya Luhansk lors de la 1e journée. La presse parle d'une performance adulte et c'est le cas. Ce n'était ni super ni génial mais mission accomplie. N'oublions pas que l'adversaire était coriace. Nous avons contrôlé une grande partie du match et je pense que nous méritions la victoire".

C''est un doublé de Tarik Tissoudali, dont un penalty dans le temps additionnel, qui a offert la victoire aux Buffalos. "Je suis content pour lui", dit HVH. "Ce penalty n'était pas prévu pour lui mais comme Julien (De Sart) l'a laissé tirer, il n'y a pas de discussion à avoir. Il n'y a pas de problème pour moi".

Muet depuis le 20 août, Gift Orban a aussi été titularisé, sans trouver le chemin des filets. "Dommage qu'il n'ait pas marqué. Cela lui aurait fait du bien. C'est un peu décevant pour lui aujourd'hui. Cette occasion de la tête aurait normalement dû rentrer, mais il a fait de son mieux et le gardien a bien capté le ballon".