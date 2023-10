Disparition de cinq jeunes hommes au Mexique: un 2e suspect arrêté

Outre l'affaire des cinq jeunes disparus, survenue le 11 août dernier dans la municipalité de Lagos de Moreno, ce dernier est lié à la disparition de deux autres personnes dont les corps non identifiés ont été retrouvés le 20 août dans la même localité.

L'enlèvement suivi de tortures et apparemment de meurtres de cinq amis d'enfance, âgés de 19 à 22 ans, soulève un niveau rare d'indignation dans un pays où les rapts et assassinats sont monnaie courante.

Les cinq jeunes hommes avaient été enlevés alors qu'ils étaient en train de discuter dans le quartier populaire de San Miguel, à Lagos de Moreno.

En août, une semaine après leur disparition, la police a retrouvé des ossements carbonisés et quatre crânes dans une propriété de la région.

La colère provoquée par cette affaire est due pour partie à la circulation de photos macabres et de vidéos montrant cinq hommes agenouillés les mains liées, et le moment où l'un d'entre eux est attaqué avec un objet tranchant et un couteau.

Une séquence montre un des amis en attaquant un autre, possiblement contraint par les ravisseurs de le faire.

Le gouverneur de Jalisco Enrique Alfaro avait déclaré après ces disparitions qu'elles étaient "à l'évidence liées au crime organisé".