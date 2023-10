Engie va distribuer de l'énergie verte à cinq entreprises grandes consommatrices d'énergie

Les cinq entreprises ont souscrit à un total de 70 MW de capacité éolienne offshore, fournissant l'équivalent de la consommation annuelle de près de 65.000 ménages (environ 161.000 MWh par an), détaille Engie. L'accord concernant ces "Corporate Power Purchase Agreements" sera valable de décembre 2023 à décembre 2028.

II devrait permettre à Agristo, Aluminium Duffel, Pfizer Puurs, Proximus et Umicore de réduire l'empreinte carbone de leurs activités en Belgique et d'éviter l'émission d'un total de 90.000 tonnes de CO2 par an.

Le parc éolien C-Power, situé sur un banc de sable à environ 30 kilomètres de la côte belge, a été le premier parc 'farshore' en mer du Nord belge. Il est pleinement opérationnel depuis 2013 et se compose de deux zones, avec un total de 54 éoliennes, pour une capacité de 325 MW. Engie gérera la production d'électricité de la zone nord-est, soit 24 éoliennes.

Ces contrats d'achat d'électricité pourraient, dans un avenir proche, être suivis par d'autres accords de ce type, laisse entendre le fournisseur d'énergie.