Euronav confirme l'existence de discussions, la cotation reprend

"Les discussions entre les parties sont bien avancées", note Euronav. "Mais l'on ne peut être certain qu'elles aboutiront." Elles sont notamment dépendantes d'approbations en interne, des actionnaires et par la suite, des autorités de concurrence et de marchés concernées.

L'annonce arrive après plusieurs jours voire semaines de spéculation sur la situation d'Euronav, privée de CEO depuis un certain temps. Si l'accord aboutissait, il serait mis fin à la procédure d'arbitrage en cours.

Une lutte de pouvoir sévit en effet depuis des mois au sein d'Euronav, après l'échec des tentatives de Frontline de prendre le contrôle de la société belge. La CMB, qui ne partage pas la même vision de l'avenir pour l'entreprise, avait bloqué la fusion. Un partage de la flotte, comme discuté actuellement, pourrait permettre aux deux actionnaires de s'y retrouver.