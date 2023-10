F1 - Grand Prix du Qatar - Max Verstappen peut être sacré une 3e fois de suite à Losail samedi

Le Néerlandais de l'écurie Red Bull, couronnée elle déjà au Japon au classement des constructeurs, compte 177 points de plus au classement mondial des pilotes sur son équipier, le Mexicain Sergio Perez, 2e.

Un maximum de 146 points est à offrir après le Qatar, en tentant compte des courses sprint à disputer encore aux Etats-Unis et au Brésil ensuite et des meilleurs tours en course.

S'il compte encore 146 points d'avance après le Qatar, Verstappen sera sacré, en cas d'égalité au classement final, ses 13 victoires en GP joueront en effet en sa faveur. Il peut même déjà l''être samedi, s'il termine 6e de la course sprint et marque trois points.

Car même si Perez devait remporter ce sprint et le Grand Prix le lendemain avec le meilleur tour, le Mexicain ne pourrait réduire l'écart qu'à 146 points peu importe le résultat de Verstappen à Losail. Pas assez pour priver le Néerlandais d'un troisième sacre d'affilée.

Verstappen est sacré samedi:

- S'il termine au moins à la 6e place de la course sprint.

- S'il termine 7e et Sergio Pérez ne fait pas mieux que 2e.

- S'il finit à la 8e place et que le Mexicain ne fait pas mieux que 3e.

- Si Sergio Pérez ne fait pas mieux qu'une 4e place.

S'il n'a pas été sacré samedi lors du sprint,Verstappen sera champion dimanche à l'issue du Grand Prix:

- S'il termine au moins huitième

- S'il termine neuvième et décroche le point du meilleur tour en course.

- Si Sergio Pérez ne remporte pas la course