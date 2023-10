Guatemala: revers pour le président élu dans son recours contre des juges

M. Arévalo avait déposé un recours demandant à la Cour Suprême d'ordonner des mesures afin de garantir les résultats électoraux, estimant qu'une perquisition et une saisie d'urnes, ordonnées par les trois magistrats, constituaient une menace pour "le processus électoral, le droit d'élire et d'être élu et la confidentialité du scrutin".

Le recours visait la procureure générale Consuelo Porras, le procureur Rafael Curruchiche et le juge Fredy Orellana, à l'origine d'une croisade contre le parti Semilla de M. Arévalo.

Avec l'aval de ces trois magistrats, des fonctionnaires du ministère public ont perquisitionné le 12 septembre le Centre des opérations du processus électoral (COPE) du Tribunal suprême électoral (TSE) et ouvert des urnes contenant des bulletins du premier tour de la présidentielle d'août, suscitant une vague d'indignation internationale.

Le président élu cherchait "à garantir l'intégrité du processus électoral, à protéger les résultats et surtout le matériel électoral", a expliqué à l'AFP le juriste Edie Cux, directeur de la section locale de l'ONG Transparency International.

"Ce que je vois maintenant ressemble à un coup d'État au ralenti", a déclaré mardi le président élu lors d'un forum au Wilson Center à Washington.