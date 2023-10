Invasion de l'Ukraine - Europol rejoint l'équipe d'enquête sur d'éventuels crimes internationaux en Ukraine

La JIT a été créée le 25 mars 2022 par la Lituanie, la Pologne et l'Ukraine avec le soutien d'Eurojust. Deux mois plus tard, l'Estonie, la Lettonie et la Slovaquie rejoignent l'équipe, suivies par la Roumanie. Début mars 2023, les sept pays ont signé un protocole d'accord avec le ministère américain de la Justice. Europol rejoint donc l'Unité de coopération judiciaire de l'Union européenne, Eurojust, et le Bureau du Procureur de la Cour pénale internationale (CPI) en tant que participant à la JIT.