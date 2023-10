Invasion de l'Ukraine - La frappe russe dans l'Est de l'Ukraine a fait 51 morts, un hôpital ravagé au sud

"Les opérations de secours et de recherche ont été terminés", a déclaré le service sur Telegram établissant le bilan définitif de cette tragédie à 51 morts dont un enfant et six blessés.

Les victimes étaient réunies pour célébrer la mémoire d'un villageois décédé, a annoncé le ministre de l'Intérieur.

L'attaque a eu lieu vers 13h15 touchant un magasin d'alimentation et un café dans le village de Groza, à une trentaine de kilomètres à l'ouest de Koupiansk, a précisé le gouverneur régional Oleg Synegoubov sur Telegram.

Dans un premier temps, le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, avait communiqué 48 morts dénonçant "un crime russe manifestement brutal".

Au sud du pays, aux alentours de Kherson, le quatrième étage de l'hôpital de la ville de Beryslav a été "complètement détruit" et les autres parties de l'immeuble ont été partiellement endommagés, a écrit sur Facebook Oleksandr Prokudin.

Les attaques sur les hôpitaux sont considérées comme des crimes de guerre.

Beryslav se trouve au bord du fleuve Dniepr qui a été reconquis par les forces ukrainiennes l'automne dernier. À cause de sa proximité avec la ligne de front, la cité subit régulièrement des bombardements russes.