La députée wallonne germanophone Anne Kelleter ne sera pas candidate lors des élections

"Cette décision n'a pas été facile à prendre, car le projet des Verts de faire de notre monde durablement un endroit meilleur me tient et me tiendra toujours à coeur", indique la jeune femme de 33 ans.

Les motivations de sa décision sont d'ordre politique: "Je suis arrivée à la conclusion que je suis en conflit avec trop de choses qui se passent aujourd'hui en politique pour pouvoir continuer à exercer cette fonction de manière crédible. Je partage la frustration de nombreux citoyens qui critiquent la complexité et la lenteur de nos institutions. En tant que société, nous sommes confrontés à des défis sans précédent et nous avons besoin d'une communication vraie avec les citoyens, de Parlements forts, d'administrations efficaces et d'une coopération constructive entre les partis. Au lieu de cela, j'ai fait le constat que l'on perd actuellement beaucoup de temps et d'énergie à se mettre des bâtons dans les roues ou à se mettre en avant", regrette l'écologiste.

La tête de liste dans la circonscription de Verviers a été élue pour la première fois lors des élections de mai 2019. Après un mandat, elle jette donc l'éponge.

"La démocratie est l'une des plus grandes réussites de notre société. Malheureusement, trop souvent, la réalité pratique de nos institutions politiques n'est plus à la hauteur de cet idéal", ajoute la députée pour expliquer sa décision.