Le Nobel de littérature 2023 au Norvégien Jon Fosse

L'Académie suédoise a distingué l'écrivain, âgé de 64 ans, "pour ses pièces de théâtre et sa prose novatrices qui ont donné une voix à l'indicible".

"Je suis bouleversé et reconnaissant. Je considère qu'il s'agit d'une récompense pour la littérature qui vise avant tout à être de la littérature, sans autre considération", a réagi Jon Fosse dans un communiqué.

Né le 29 septembre 1959 à Haugesund en Norvège, Jon Fosse est un écrivain touche-à-tout d'un accès peu facile pour le grand public. Il fait pourtant partie des auteurs vivants dont les pièces de théâtre sont les plus jouées en Europe.

Fosse a émergé comme dramaturge sur la scène européenne grâce à sa pièce de théâtre "Someone is going to come" ("Quelqu'un va venir"), mise en scène par Claude Régy en 1999 à Paris.

Son roman "La Remise à bateaux" (1989), lui gagne l'estime de la critique.

Quand Jon Fosse a appris la nouvelle, "il roulait dans la campagne, en direction du fjord au nord de Bergen en Norvège", a dit Mats Malm, secrétaire perpétuel de l'Académie suédoise, après l'annonce.

"Nous avons eu l'occasion de commencer à parler de questions pratiques et de la semaine de remise du Nobel en décembre", a-t-il ajouté.

Son oeuvre, similaire à celle de Samuel Beckett, partage la vision pessimiste de ses prédecesseurs, selon la biographie de Jon Fosse publiée par l'Académie.