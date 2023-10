Le nombre d'entreprises en augmentation de 4,5% en 2022

Depuis 2017, le secteur des activités spécialisées, scientifiques et techniques est celui comportant le plus d'entreprises en Belgique, relève Statbel. Elles étaient 224.068 au 31 décembre 2022, soit 3,9% de plus qu'un an plus tôt. C'est également dans ce secteur que l'on a observé le plus de créations (22.183).

Avec 188.715 entreprises assujetties à la TVA, le secteur du commerce/réparation d'automobiles et de motocycles est le deuxième en importance. On y a dénombré 15.734 créations et 16.185 radiations. Le secteur a connu une faible baisse de 0,5% en 2022.

Le troisième secteur, la construction, compte 157.378 entreprises et a vu la création de 16.434 nouvelles entreprises, pour une croissance annuelle de 4%.