Le train Liège-Maastricht-Aix ne circulera pas en 2023

Informé, le ministre belge de la Mobilité, Georges Gilkinet, s'est dit "très déçu" qu'Arriva n'ait "pas pu adapter ses trains à temps". "Ce contretemps souligne l'importance de supprimer les obstacles techniques et réglementaires pour permettre aux trains de traverser les frontières", estime-t-il. "C'est crucial, non seulement pour les passagers, mais pour nous tous, notre économie et notre mobilité", a-t-il déclaré, prévenant qu'il "en ferait un point d'action prioritaire lors de la présidence belge de l'Union européenne", qui débute en janvier.