Le typhon Koinu provoque des vents d'une force "record" à Taïwan

"Des rafales de vent d'un maximum de 95,2 mètres par seconde ont été mesurées sur l'île des Orchidées", rattachée au territoire, "la nuit dernière, ce qui est un nouveau record pour Taïwan", ont relevé les services météo interrogés par l'AFP.

Ces rafales équivalentes à 342,7 kilomètres par heure ont touché l'île volcanique située dans le sud de Taïwan, habitée surtout par des agriculteurs et des pêcheurs.

Le typhon devait initialement toucher le sud de l'île de Taïwan, mais "sa trajectoire a dévié plus au sud", selon les services météo.

Les experts soulignent que le changement climatique a rendu plus difficile de prévoir la trajectoire des tempêtes tropicales, tout en augmentant leur intensité, entraînant de fortes pluies ou des crues soudaines.

- Deuxième typhon en un mois -

Plus de 200 vols internationaux et intérieurs ont été annulés et 3.000 personnes évacuées des régions montagneuses par mesure de précaution avant l'arrivée du typhon, le deuxième à frapper le territoire en un mois.

Certains habitants, dans le comté de Taitung, ont fait des stocks de nourriture.

"Nous habitons dans les montagnes et devons conduire un certain temps pour arriver ici, c'est pourquoi nous faisons des stocks au cas où", explique Meng Xin, 26 ans, à l'AFP.

Les rues étaient désertes jeudi et la pluie tombait dans la région, le vent ayant par ailleurs emporté des panneaux routiers et arraché des toitures en métal.

Taïwan connaît de fréquentes tempêtes tropicales de mai à novembre, mais le typhon Haikui, début septembre, a été le premier à frapper l'île en quatre ans, déclenchant des pluies torrentielles, des vents violents et forçant près de 8.000 personnes à évacuer leur domicile.

Après la région de Taïwan, le typhon Koinu devrait se diriger vers la côte orientale de la province chinoise de Guangdong qui comprend la ville de Canton, selon l'observatoire météorologique de Hong Kong.

Hong Kong, contourné par un typhon le mois dernier, avant d'être touché par des inondations causées par les précipitations les plus fortes enregistrées depuis 140 ans, a émis mercredi soir une alerte au typhon au niveau le plus bas.