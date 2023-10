Le Zoute Grand Prix attend du monde pour sa 14e édition

De nombreuses activités sont au programme jusqu'à dimanche, allant d'un rallye de voitures historiques et d'un GT Tour à une vente aux enchères de modèles uniques. Au total, plus de 600 voitures seront exposées pendant l'événement. Deux grands pavillons ont été installés sur la plage. La Zoute Gallery accueillera les ancêtres et le Zoute Prado les voitures contemporaines.

Cette année, la vente Bonhams Cars' Zoute célèbrera son 10e anniversaire. Plus de 100 voitures seront mises sous le marteau dimanche. L'année dernière, la vente avait rapporté 25 millions d'euros, mais les organisateurs s'attendent à ce que ce chiffre soit dépassé cette année.

L'attraction parmi les modèles est déjà une Ferrari 250GT de 1959, estimée entre 5 et 7 millions d'euros. Cette voiture a roulé lors du Tour de France 1960. Une Bentley S1 Continental de 1956 est estimée entre 1 et 1,5 million d'euros et une Porsche Carrera GT de 2005 y sera également mise aux enchères, avec une estimation comprise entre 1 et 1,2 million d'euros.