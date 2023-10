Les Belges à l'étranger - Aston Villa, avec Tielemans et Dendoncker, s'impose in extremis face à Zrinjski

À l'occasion de la deuxième journée de Conference League, Aston Villa s'est imposé sur le plus petit écart face à Zrinjski jeudi grâce à un but in extremis de McGinn (1-0). Leander Dendoncker (46e) a cédé sa place à la mi-temps alors que Youri Tielemans a joué toute la rencontre dans les rangs anglais.