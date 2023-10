Les Belges à l'étranger - L'Atalanta, avec De Ketelaere, s'est imposée au Sporting Lisbonne

En Europa league, l'Atalanta est allée s'imposer 1-2 au Sporting Lisbonne grâce à des buts de Giorgio Scalvini (33e) et de Matteo Ruggeri.(43e) jeudi. Titulaire avec l'auipe de Bergame, Charles De Ketelaere a été remplacé à la 54e. L'Atalanta est première du groupe D avec six points devant le Sporting et le Sturm Graz (3 points).