Lotto Volley League - De nouveaux défis pour le volley-ball belge en 2023-2024

Dans un premier temps, l'objectif sera de parvenir à faire passer un cap aux différents clubs. "Nous aimerions qu'endéans les dix ans, le budget de fonctionnement de chaque club augmente", expliquait Marie De Clerck, CEO de la Lotto Volley League. "Il est également nécessaire que les structures se professionnalisent un peu partout afin de rendre la lutte pour le titre attractive et palpitante. Car il faut créer un engouement important autour du volley-ball, en développant une certaine communauté."

Les défis sont nombreux pour l'année à venir. "Sur les plans commercial, sportif et médiatique, nous devons franchir un cap. Notamment en fidélisant les sponsors et en exploitant nouvelle source de revenus. En parallèle, il est primordial de parvenir à développer une couverture média plus présente."

Afin d'atteindre les différents objectifs, les deux ligues vont donc travailler main dans la main. "Ainsi, il y a un marketing commun pour les deux compétitions, ainsi qu'un site unique où les calendriers, résultats, statistiques et vidéos, tant des hommes et des femmes, seront disponibles. Le but étant de faciliter la visibilité et le suivi de nos compétitions."

Dans sa quête de professionnalisation, la Ligue travaille également à instaurer le challenge vidéo, une sorte de VAR du volley-ball. "Tous les clubs n'en disposent pas encore, mais chaque année, certains entrent dans la danse. Nous aimerions pouvoir disposer de cet outil dans toutes les salles dans les futures années."