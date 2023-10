L'UE doit tripler l'installation annuelle d'éoliennes pour suivre l'accord de Paris

À l'occasion de la récente directive sur l'énergie renouvelable, votée en septembre dernier et destinée à atteindre 42,5% de production d'énergie renouvelable dans l'Union européenne d'ici 2030, le WWF a cherché à connaître les ambitions annoncées par les 27 pays-membres en matière d'énergie éolienne pour les comparer aux objectifs de l'accord de Paris, destinés à limiter l'élévation des températures à 1,5°C par rapport aux niveaux préindustriels.

Le rapport de l'ONG montre que seuls dix pays de l'UE ont des ambitions en ligne avec l'accord de Paris alors que 13 autres prévoient des objectifs bien en deçà. La Belgique fait partie des bons élèves européens avec l'objectif de développer 10,24 GW grâce à l'énergie éolienne d'ici 2030 contre 5,3 GW en 2022. L'accord de Paris prévoyait que la Belgique développe 8,21 GW grâce à l'éolien en 2030.

Sur l'ensemble de l'UE, les efforts prévus restent insuffisants, pointe la WWF. Si le déploiement annuel d'énergie éolienne a atteint les 16 GW sur l'année, en 2022, il faudrait tripler ce nombre d'ici la fin de la décennie pour atteindre les objectifs de l'accord de Paris.

L'ONG plaide pour une accélération de l'installation de nouvelles éoliennes, en mer ou sur terre, tout en "respectant les écosystèmes" et en planifiant "avec et pour la population". L'organisation ajoute enfin que ces constructions doivent aller de pair avec le déploiement du solaire et d'autres énergies renouvelables, ainsi qu'une réduction drastique de la consommation d'énergie.